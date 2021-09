Conakry : Pourquoi les forces spéciales ont débarqué au siège de l’ANAIM ?

CONAKRY-Des éléments des forces spéciales ont débarqué ce mercredi 29 septembre 2021, dans la soirée dans les locaux de l’Agence Nationale d'Aménagement des Infrastructures Minières (ANAIM), sis à Kaloum.

Mais contrairement aux rumeurs faisant étant état du pillage des locaux de l'Agence nationale d’aménagement des infrastructures minières (Anaim) par des éléments des Forces spéciales, celles-ci étaient là-bas pour riposter contre une attaque.

Selon un haut cadre du ministère des mines et de la géologie qui s’est confié à un journaliste d’Africaguinee.com, ces agents sont arrivés pour sécuriser les lieux et non pour emporter des documents. C’est un occupant de l’immeuble où se trouve l’ANAIM qui a été attaqué par des bandits, précise la même source. Appelés au secours, des éléments des forces spéciales ont rapidement débarqué pour sécuriser les lieux. Cette version a été confirmée par le responsable de communication de l'ANAIM, interrogé par Africaguinee.com.

“C’est après qu’on ait quitté au bureau vers 19h, étant donné que nous ne sommes pas les seuls occupants de l’immeuble, celui du premier étage a été attaqué. Ils ont appelé les Forces spéciales qui sont intervenus pour mettre en déroute les assaillants”, explique le responsable communication de l'Anaim.

Cette attaque en plein cœur de Kaloum relance le débat sur la situation sécuritaire dans la capitale Conakry. Dans la nuit du samedi au dimanche 26 septembre 2021, une famille a été victime d’attaque armée à Wanindara, dans la commune de Ratoma. Les assaillants, habillés en treillis militaires et armés de fusils et de couteaux, ont dérobé des téléphones et un ordinateur portable des mains de leurs victimes.

Abdoul Malick Diallo

Abdoul Malick Diallo