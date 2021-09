Urgent : la CNRD annonce la réouverture de la frontière guinéo-sénégalaise…

CONAKRY-Le comité national du rassemblement pour le développement (CNRD)a annoncé, ce mardi 28 septembre 2021, dans un communiqué lu tard la nuit que la frontière guinéo-sénégalaise sera rouverte dès ce mercredi 29 septembre. Africaguinee.com vous propose ci-dessous la teneur dudit communiqué.

"Conformément au communiqué numéro 19 relatif à la situation sécuritaire et sanitaire au niveau de nos frontières terrestres et vu le rapport fourni par les acteurs concernés de la région de Labé et de Boké, le président du CNRD décide la réouverture de la frontière guineo-sénégalaise à compter du mercredi 27 septembre 2021.

A cet effet, il instruit les services sanitaires ainsi qu'à l’ensemble des forces de défense et de sécurité d'accroître la vigilance et la rigueur au niveau de tous les points de sortie et d'entrée".

A noter que cette frontière était fermée depuis un an sur décision unilatérale d'Alpha Condé, renversé le 05 septembre 2021.

