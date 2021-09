Guinée : Hadja Andrée livre un « secret » de Sékou Touré au Colonel Doumbouya…

CONAKRY-Témoin clef de l’histoire politique contemporaine de la Guinée, Hadja Andrée Touré, observe de près les récents développements intervenus à Conakry, avec le coup d’Etat contre Alpha Condé.

Ce mardi 28 septembre 2021, l’ancienne première dame a livré un « petit secret » de son feu mari Ahmed Sékou Touré (président de Guinée de 1958-1984), au colonel Mamadi Doumbouya, qu’elle a reçu à son domicile.

Hadja Andrée Touré conseille le président du CNRD de communiquer et d’être à l’coute du peuple. Elle confie que la communication était la principale force du premier président de la Guinée indépendante.

« Sans l’union on ne peut rien faire. Au moment où prenait l’indépendance, il y a eu beaucoup de problèmes, mais on a eu une chance, le président Sékou Touré communiquait beaucoup. Il faut tout expliquer, le peuple comprend. Mais si tu n’expliques pas, il ne comprend pas. Lui, il expliquait tout au peuple, ce qui fait qu’il était soutenu par le peuple et c’est ce qui nous a sauvé.

Il y a eu tout type de complots, il a échappé à de nombreuses tentatives d’assassinat, mais le peuple était derrière lui. C’est par la communication qu’il faut tout expliquer. Le peuple comprend tout », a confié Hadja Andrée Touré.

« Je suis très heureuse de vous recevoir et j’ai suivi tout ce qui s’est passé à la télé que je regarde tous les jours. Je fais des prières pour vous et pour le pays. Que Dieu donne la paix à la Guinée, qu’elle se développe dans l’harmonie et que ses enfants se donnent la main. Nous sommes de cœur avec vous », a rassuré l’ancienne première dame.

Mamadi Doumbouya s’était déjà recueilli sur la tombe de Sékou Touré avant d’aller saluer sa veuve. Il prie pour le repos de l’âme de tous ceux qui sont morts pour la Guinée et prie Dieu de rassembler les guinéens.

« Que tous ceux sont morts pour ce pays reposent en paix…et qu’ils veillent sur nous aussi. Que Dieu nous guide, nous protège surtout et qu’il nous rassemble, qu’on ait plus la paix dans notre pays, plus d’amour, de compréhension surtout pour qu’on puisse développer notre pays », formule le Colonel.

