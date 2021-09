Guinée : Canal+ annonce l’arrivée de nouvelles chaines dont Nathan TV sur son bouquet…

CONAKRY-Le Groupe Canal+ continue de consentir des efforts pour offrir à sa clientèle le meilleur de la télévision avec des contenus riches, innovants et variés. Ainsi, à l'occasion de sa rentrée 2021, l’opérateur « leader » de la distribution d’images en Guinée, a annoncé l’arrivée de nouvelles chaînes sur son bouquet.

Le Groupe Canal+ Guinée a présenté ces nouvelles chaines au cours d'une conférence de presse animée ce mercredi 29 septembre 2021, au quartier Manquepas dans la commune de Kaloum. Ces chaines qui vont enrichir les offres déjà existantes du Groupe, seront opérationnelles sur la formule Accès à partir de ce jeudi 30 septembre, a annoncé le Directeur de vente Canal+ Guinée, Fabrice Atohou.

Parmi ces chaines, il y a Nathan TV, spécialisée dans l’éducation des enfants disponible aussi sur le décodeur Easy TV de Canal+. Ce n’est pas tout. Pour sa rentrée, le Groupe Canal+ annonce aussi l’arrivée des options English pour ses abonnés anglophones.

« Dès demain jeudi 30 septembre 2021, la numérotation de certaines chaines va changer pour nos abonnés. Pourquoi ça va changer ? Parce qu'on a de nouvelles chaines. On a la chaine Nathan TV qui arrive demain. On a des options English avec des chaînes anglaises qui arrivent aussi. Au-delà de ça, la formule Accès, notre formule de base qui coûte 100 mille francs guinéens a été renforcée par plusieurs chaines notamment Nathan TV, TV Africa, et 7 autres chaines africaines qui vont intégrer cette formule », a expliqué le Directeur de vente Canal+ Guinée.

L’option English Pack accessible à partir de la formule Accès, demeure toujours à 100.000 francs guinéen. Elle est composée de l’option English Basic avec 8 chaines et English Plus avec 15 chaines dont deux chaines sportives, à savoir : Super Sport Liga et English première. La nouveauté, ce qu’à partir de la formule Access à 100 000GNF, on peut ajouter English Pack Basic à 100 000 GNF ou English Plus à 210 000 GNF.

Désormais, la chaine Canal+ change de nom pour devenir Canal+ Première, tandis que Canal+ Comédie redevient Canal+ Pop, chaine de divertissement, d’humour, d’émissions, des films et séries.

« Généralement Canal+ c'est sur le numéro 1. Lorsque vous tapez, ce n'est plus Canal+ mais Canal+ première. La chaine Canal+ Comédie aussi va changer de nom à partir de demain jeudi. Elle sera Canal+ Pop. Cette chaine va redescendre dans la formule Accès. Nos abonnés accèderont à deux chaines Canal+ », a-t-il ajouté.

Le décodeur est à 50 mille à partir de la formule Accès, avec généralement des abonnements qui commencent à partir d'Evasion, à l’achat d’un nouveau décodeur. Pour le bonheur des abonnés, cette fois-ci, le Groupe Canal+ le fait à partir d'Accès pour que tout le monde puisse profiter.

Selon Fatou Dîme Touré, la responsable communication du groupe Canal+ Guinée, les options sont accessibles uniquement sur les décodeurs HD (24). « Les options ne sont pas comprises dans la formule Tout Canal+. Les Chaines options English Pack ne sont pas disponibles sur My Canal », a-t-elle précisé.

Parlant de la Chaine Nathan TV, elle a expliqué que c'est une Chaîne réunissant l'expertise et le savoir-faire de Canal+ et Editis. Les deux se sont associés pour lancer une chaine éducative, en s’appuyant sur les compétences éditoriales de la maison d'édition Nathan, acteur incontournable dans l'édition scolaire et parascolaire. Elle s'adresse aux élèves CE1, CM2. Nathan TV propose ainsi des cours de français et de Mathématiques, en lien avec les programmes scolaires de chaque niveau de classe. Ce programme est diffusé du lundi au vendredi de 16h à 18h. Une première en Afrique francophone.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com