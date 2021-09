LafargeHolcim Guinée lance son programme « Jeunes Talents »

Pour la deuxième fois, LafargeHolcim Guinée, ex-Ciment de Guinée, lance son programme « Jeunes Talents ». Il s’agit d’un programme de sélection de jeunes diplômés d’écoles d’études supérieures ou d’écoles d’ingénieurs, ayant entre 0 à 2 ans d’expérience afin de leur offrir la possibilité de vivre une expérience professionnelle unique chez LafargeHolcim Guinée. Grâce à un encadrement ciblé et une gestion de projets à forte valeur ajoutée, le programme permettra aux jeunes talents sélectionnés de découvrir le monde de l’entreprise et de se confronter au marché de l’emploi. À l’issue du programme, la Société offrira aux meilleurs candidats un contrat de travail.

Selon le DRH Mohamed Condé : « la première édition a permis de former, d’évaluer et de recruter 10 jeunes diplômés. Pour cette deuxième édition, nous avons sélectionné 10 jeunes qui intégreront le programme à partir du 1er juillet 2021. Durant les premiers mois, ils suivront un processus d’immersion parallèlement à des sessions de formation et de coaching. A l’issue de l’immersion, ils devront réaliser des projets spécifiques qui feront l’objet d’une évaluation en dernier ressort par le Comité de Direction, avec à la clé un contrat de travail pour les plus méritants ».

Parmi nos Lauréats de la première édition, certains ont tenu à adresser un message aux nouveaux participants :

Laurent Massoma « Le programme JT a été à la fois professionnalisant, enrichissant et constructif à travers le ‘’learning by doing’’, des formations sur mesure voire des missions à l’étranger qui nous ont permis de développer de nouvelles compétences pour plus de résultats et perspectives. Le projet JT c’est aussi une ambiance conviviale, énergique et dynamique, des collaborateurs bienveillants avec des qualités humaines remarquables. La confiance placée en nous par le management et le support de nos coachs, m’ont permis de délivrer des projets à forte valeur ajoutée. A l’issue du programme JT au cours duquel j’étais en charge des opérations logistiques Inbound et de la Road Safety, j’occupe actuellement le poste d’Outbound Logistics Coordinator.»

Boubacar Diallo « Le programme Jeunes Talents m’a permis de consolider mes connaissances dans le domaine de la communication notamment en RSE en communication interne et externe. Désormais, je suis définitivement convaincu de m’orienter dans ce secteur qui me convient. J'aimerais remercier tous les organisateurs de ce programme pour l’accueil particulièrement chaleureux qui m’a été accordé lors de mon arrivée, mais aussi pour tous les conseils, la patience et le professionnalisme au sein de l'équipe de LHG. Cette expérience fut très enrichissante et va nécessairement m’aider à exceller tout au long de ma carrière ».

À propos de LafargeHolcim Guinée :

LafargeHolcim Guinée, filiale du groupe LafargeHolcim, leader mondial en matériaux de construction, est le producteur de Ciment Guinée. LafargeHolcim Guinée assure la distribution de la marque Ciment de Guinée dans les 4 régions naturelles et les 33 préfectures. L’entreprise propose également un service d’assistance client et de contrôle qualité grâce à son Laboratoire des Applications Ciment.