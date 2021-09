Guinée : Mamadi Doumbouya ne sera candidat à aucune échéance électorale…

CONAKRY-Le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya ainsi que les membres du CNRD ne peuvent faire acte de candidature ni aux élections nationales, ni aux élections locales qui seront organisées pour marquer la fin de la transition. C’est ce que précise l’article 46 de la charte de la transition dévoilée ce lundi 27 septembre 2021. Le même article souligne que la présente disposition n’est susceptible d’aucune révision.

Il en est de même pour le Premier ministre du gouvernement de transition et des membres de son équipe. L’article 55 de la charte de la transition dispose : « Premier ministre et les membres du gouvernement ne peuvent faire acte de candidature ni aux élections nationales, ni aux élections locales qui seront organisées pour marquer la fin de la transition. La présente disposition n’est susceptible d’aucune révision ».

Les membres du conseil national de la transition ne peuvent pas non plus faire acte de candidature aux élections locales et aux élections nationales qui seront organisées pour marquer la fin de la transition. La présente disposition n’est susceptible d’aucune révision. C’est ce qu’indique l’article 65 de la charte de la transition.