Conakry Terminal fait un don de matériels agricoles à 2 groupements féminins

Le jeudi 16 septembre 2021, Conakry Terminal, opérateur du terminal à conteneurs du Port Autonome de Conakry et filiale de Bolloré Ports a procédé à la remise des matériels agricoles aux groupements féminins Lanféma et Yètèmali dans la commune rurale de Koba Bassengue (Préfecture de Boffa). Plus de 350 personnes dont 230 femmes sont bénéficiaires de ce don.