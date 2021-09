Bah Oury : "Je me sens lié à toutes les personnes qui ont péri au stade…"

CONAKRY-Il y a douze ans, plusieurs dizaines de civils qui s’opposaient à la volonté de Dadis Camara, d’être candidat à la présidentielle de 2010, se faisaient tuer au stade 28 septembre de Conakry.

A l’époque, l’opposant Bah Oury était le président du comité d’organisation de cette manifestation. Ce mardi 28 septembre, il a déposé une gerbe de fleur au stade de Conakry pour commémorer la mémoire des victimes du massacre.

« A chaque anniversaire ce sont les images de la tension qu'on a vécues le 28 septembre 2009, qui me viennent à l'esprit. Je me suis juré, tant que j'en aurai la force et je souhaite même, qu'après moi, que mes héritiers puissent continuer ces traditions à chaque anniversaire. A savoir venir déposer ici une gerbe de fleurs pour commémorer la mémoire de toutes les victimes.

C’est quelque chose qui m'est très chère. Parce qu'en tant que président de la commission d'organisation de la manifestation au stade de 28 septembre 2009, je me sens très lié à toutes les personnes qui ont péri et à toutes les personnes qui ont été coincées ce jour-là », a-t-il déclaré.

La justice va se faire, espère Bah Oury qui note toutefois qu’il faut que ce soit une bonne justice qui permettra à la société guinéenne de ne plus revivre une situation similaire à celle du 28 septembre 2009.

« Au lieu que ce soit une justice qui va dans le sens de ce que certains peuvent appeler, une vengeance, c'est beaucoup plus une justice pour permettre à ne plus répéter ces fautes historiques », a-t-il souhaité.

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com