Guinée : la junte "tâtonne" trois semaines après la chute d’Alpha Condé…

CONAKRY-La junte qui a renversé Alpha Condé au pouvoir le 05 septembre 2021, tâtonne. Trois semaines après la chute de l’ancien régime, la feuille de route de la transition n’est toujours pas définie. Pire, l’on n’a toujours pas une idée sur la composition du Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD).

Les tractations engagées dans ce sens depuis des semaines, apprend-on, n’ont manifestement pas produit de résultats. Du moins pour le moment. Selon certaines indiscrétions, il n’y a pas eu de consensus sur les positionnements dans l’organigramme de la junte. Pourtant, il y a plus d’une semaine, le colonel Amara Camara, le porte-parole du CNRD assurait qu’une communication allait être faite à propos.

« En ce qui concerne les membres du CNRD, on vous fera une communication très rapidement là-dessus. Ce que nous voulons que vous compreniez, ce que le CNRD est l'image apparente de l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui regroupe l'armée de terre, de l'air et de mer, la gendarmerie, la police, les corps de conservateurs de la nature et la douane. Pour les têtes apparentes, vous aurez une réponse très bientôt », disait ce proche du colonel Mamadi Doumbouya. Alors que des spéculations sur fond d’interrogation commence à gagner du terrain, le CNRD communique peu voire pas du tout sur ces questions. Conséquences : les rumeurs prennent le dessus sur l’information officielle.

Entamées le 14 septembre, les consultations nationales, ont été bouclées en milieu de la semaine dernière (jeudi 23 septembre). A travers ces assises, la junte voulait recueillir les avis et propositions des forces vives de la nation. Mais on n’a toujours pas une idée claire sur la prochaine étape et la conduite de la transition. La Guinée n’a pas de Gouvernement depuis trois semaines. La gestion des affaires courantes de l’Etat est assurée par les secrétaires Généraux. L’administration quand elle est somnolente tandis que les promoteurs de nombreux projets sont l’expectative, en attendant la formation du Gouvernement.

A propos de ce tâtonnement du CNRD, un acteur politique alerte et lui demande de faire faire attention et présenter vite un Gouvernement. « Si on reste dans le statu quo, la communauté internationale aura le sentiment que les militaires n’arrivent pas à former un gouvernement. Cela augmente les inquiétudes au niveau international. C’est pourquoi la pression s’accentue sur la junte pour confier la transition à un civil. Il faut que le colonel Doumbouya comprenne cela et être capable de prendre les décisions. Le CNRD incarne aujourd’hui l’Etat, ils n’ont qu’à l’exercer », prévient cet acteur politique.

« Je pense qu’il faut maintenant aller à l’essentiel », conseille de son côté un observateur.

A suivre…

Africaguinee.com