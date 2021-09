Avis à manifestation d'intérêt : recrutement d’un consultant (Firme) pour conduire une mission de formation de 200 jeunes cadres de l’administration sélectionnés au sein des 36 ministères sectoriels, en gestion de projets de développement

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Travail – Justice – Solidarité

MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

UNITE DE COORDINATION ET D’EXECUTION DES PROJETS (UCEP)

PROJET D’ASSISTANCE TECHNIQUE A L’EMPLOI DES JEUNES (PATEJ)

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

(SERVICE DE CONSULTANTS - FIRMES)

Secteur : Social

Référence de l’accord de de don FAT : 5900155016367

N° de Projet : P-GN-I00-009

Date de publication de l’avis : 27 Septembre 2021

Intitulé de la mission : recrutement d’un consultant (Firme) pour conduire une mission de formation de 200 jeunes cadres de l’administration sélectionnés au sein des 36 ministères sectoriels, en gestion de projets de développement.

Le Gouvernement de la République de la Guinée a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD), afin de couvrir le coût du Projet d’assistance technique à l’emploi des jeunes (PATEJ).

Les services prévus au titre de cette prestation comprennent :

La réalisation d’un diagnostic situationnel assorti de critères de sélection des cibles visées par cette mission ;

Elaboration des modules de formation adaptés aux besoins du public ciblé ;

Planification et animation des sessions de formation en faveur du public cible ;

Production et approbation d’un rapport de formation assorti de recommandations et d’un plan de coaching du public cible.

En termes de responsabilités, la firme sélectionnée sera chargée de :

Appuyer le processus de sélection des 200 jeunes cadres des ministères sectoriels, devant bénéficier de la formation ;

Développer une méthodologie axée sur la co-construction et l’adaptation des contenus pédagogiques aux besoins réels des ministères sectoriels et des priorités programmatiques desdits ministères ;

Concevoir et animer les modules sur les techniques de formation des formateurs ;

Développer l’approche de formation reposant sur les modèles et techniques innovantes en matière de gestion des projets financés par les partenaires au développement et sur le budget national ; ainsi que des modules sur le développement personnel et le leadership ;

Identifier et sélectionner les formateurs qui faciliteront la diffusion des compétences transversales clés dans l’élaboration et la mise en œuvre de projets de développement ;

Mettre en œuvre le plan de formation (assurer le bon déroulement des formations sur les plans organisationnel, administratif et andragogique/pédagogique) destiné à la cohorte de jeunes femmes et hommes des ministères sectoriels ;

Appuyer l’UCEP et la DNEJ pour l’animation d’un séminaire de sensibilisation et de plaidoyer en faveur des cadres des ministères pour la mise en place d’un mécanisme de suivi et de coaching des 200 jeunes formés.

La durée de cette mission est de seize (16) semaines et le Cabinet doit être disponible à fournir le personnel-clé pour les périodes couvertes par la mission.

L’Unité de Coordination et d’Exécution des Projets (UCEP) invite les consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants (firmes) intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Pour chaque mission similaire, les consultants devront présenter les informations suivantes : le nom et le descriptif de la mission, le pays où a été exécutée la mission, le nom du client, la date et la durée de la mission, le coût du projet en lien avec la mission, ainsi que les preuves de réalisation de la mission (attestation de bonne fin délivrée par le Client, ou copie page de garde et de signature du contrat). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification. Il est à noter que l’intérêt manifesté par un Consultant n’implique aucune obligation de la part de l’Emprunteur d’inclure cet institut dans la liste restreinte.

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes au « Cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque », Edition octobre 2015 de la Banque Africaine de Développement, disponible sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse mentionnée ci-dessous, aux heures d’ouverture de bureaux, du lundi au vendredi, de 8h00 à 16h30.

Les expressions d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après, ou transmises par courrier électronique en version PDF avec la mention « Recrutement d’une firme pour conduire une mission de formation de 200 jeunes cadres de l’administration sélectionnés au sein des 36 ministères sectoriels, en gestion de projets de développement – PROJET PATEJ - Avis à manifestation d'intérêt n° 002 » au plus tard le Vendredi 29 Octobre 2021 à 14h00 minutes GMT.

Ministère du Plan et du Développement Économique

Unité de Coordination et d`Exécution des Projets

À l'attention de : Monsieur Abdoulaye Wansan BAH,

Coordonnateur de l`UCEP

Immeuble MAB, 1er étage près de l`Hôtel du Golfe

Minière, Commune de Dixinn-Conakry-Rép. de Guinée.

Tel : +224 629 00 69 39 / 622 42 43 98 / 623 26 14 96

E-mail: passationbad@ucepguinee.org