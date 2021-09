Qui bloque la libération du commandant AOB? le cri de coeur de Me Béa

CONAKRY- C’est certainement le plus vieux prisonnier laissé par le régime d’Alpha Condé, renversé le 05 septembre dernier par un coup d’Etat militaire. Le commandant Alpha Oumar Boffa Diallo dit "AOB", puisqu’il s’agit de lui, continue de croupir en prison, alors que plusieurs autres détenus ont déjà recouvré leur liberté depuis la prise du pouvoir par le CNRD.

Cet officier de l’armée guinéenne avait été condamné dans l’affaire dite « 19 juillet » ou l’attaque de la résidence privée d’Alpha Condé en 2011. Sa libération semblait pourtant imminente, il y a quelques jours. Mais manifestement, il y a encore un blocage.

Son avocat, maitre Salifou Béavogui, qui s’est confié à Africaguinee.com, a lancé un cri de cœur à l’endroit des nouvelles autorités, d’accepter de le libérer.

« Il n’est toujours pas libéré alors que juridiquement, il n’y a aucun dossier contre lui. Sa condamnation en 2013 a été purement et simplement cassée et annulée par la Cour Suprême. Les juges avaient été très courageux. Donc, entre le renvoi du dossier devant le tribunal et la reprise du jugement, le commandant AOB devrait normalement être libéré. Aujourd’hui, il n’y aucune charge contre lui, mais il continue de croupir en prison avec Jean Guilavogui.

On a plaidé, on a demandé pardon, mais jusqu’à présent nous ne savons pas qu’est-ce qui bloque, qu’est-ce qui empêche réellement sa mise en liberté. Ça nous inquiète. Nous remercions les nouvelles autorités pour tout ce qui a été fait, mais nous les supplions aussi d’accepter de libérer le commandant AOB. Sa libération est attendue par tous nos concitoyens. Nous souhaitons que notre cri de cœur soit entendu parce qu’il est dans une injustice totale », a lancé l’avocat.

A suivre...

Africaguinee.com