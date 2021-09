L'engagement envers le service client se traduit par des gains financiers - UBA GMD

Le directeur général du groupe, United Bank for Africa (UBA) Plc, Kennedy Uzoka, a annoncé que la banque a enregistré une amélioration significative de ses performances opérationnelles et financières en raison de son engagement sans faille à fournir des produits et services visant à répondre aux demandes des clients.

Uzoka a fait cette déclaration lors de la conférence en ligne des investisseurs/analystes au siège de la banque à Lagos, au Nigeria, tenue le jeudi 16 septembre 2021,à la suite de la publication de ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2021.

UBA a enregistré une augmentation de 33,4% de son profit avant impôts qui a atteint 76,2 milliards de nairas en juin 2021, contre 57,1 milliards de nairas enregistrés au cours de la même période de 2020, se traduisant par un rendement annualisé des capitaux propres moyens de 17,5% contre 14,4% l'année précédente. Le profit après impôts a atteint 60,6 milliards de nairas, montre une augmentation significative de 36,3% par rapport aux 44,4 milliards de nairas enregistrés en 2020, tandis que les bénéfices bruts sont passés de 300,6 milliards de nairas à 316 milliards de nairas en juin 2020 ; soit une croissance de 5,1%

Cet exploit a été enregistré malgré l'environnement commercial et économique difficile en raison de la lenteur des activités suite au confinement général à travers plusieurs pays à cause de la pandémie de Covid-19.

Le DG du Groupe a exprimé son optimisme quant au fait que la banque est sur la bonne voie pour atteindre et même dépasser ses objectifs pour l'exercice, ajoutant que son souci de satisfaire ses clients reste au cœur de toutes ses activités.

« Nous sommes très engages à atteindre une croissance prudente et responsable de nos emplois, de la qualité de notre bilan et à la santé globale de la banque. Nous continuerons d'équilibrer notre appétit de croissance avec la nécessité de maintenir un très bon portefeuille sain de nos actifs. Notre philosophie axée sur le client reste le socle de notre stratégie . Nous voulons vous assurer une expérience client positive pour tous nos clients. De plus, nous souhaitons offrir nos services bancaires qui principalement en compte les attentes de nos clients. Et en effet, comme nous le disons A UBA, nos clients sont nos employeurs ultimes », a expliqué Uzoka.

Tout en exprimant son optimisme quant au fait que l'économie nigériane et l'économie globale continueront de se redresser et de rebondir après l'impact négatif de la pandémie de Covid-19 au cours du dernier trimestre de 2021 et jusqu'en 2022, M. Uzoka a assuré aux investisseurs et aux participants du programme de la banque engagement à maintenir le professionnalisme et à continuer d'assurer le strict respect des règles et règlements régissant nos opérations dans tous nos pays de présence. « Avec l'engagement infaillible de tous nos excellents et merveilleux employés, du conseil d'administration et de la direction, nous continuerons à maintenir le cap en vue de la réalisation des objectifs de notre entreprise », a-t-il noté.

Le directeur financier de UBA, Ugo Nwaghodoh, qui a évoqué pour sa part la diversification géographique de la banque dans les économies clés en Afrique et au-delà, a noté que UBA a enregistré une croissance impressionnante des revenus d'intérêts et des revenus nets, avec une croissance constante du financement et des dépôts des clients.

Le GCFO a souligné que même si l'environnement opérationnel reste largement incertain et volatil, malgré une amélioration marquée du stress macroéconomique cause par la Covid-19, UBA continuera à renforcer sa résilience grâce à son modèle d'entreprise géographiquement diversifié pour soutenir la croissance des bénéfices bruts du Groupe.

“Nous restons fidèles à nos objectifs de 18 % et 15 % respectivement pour le RoA et la croissance des dépôts pour l'exercice 2021, car nous continuons à investir dans des opportunités de croissance dans toutes les régions où nous sommes présents, tout en gérant prudemment le capital et le bilan,” Nwaghodoh said.

United Bank for Africa Plc est une institution financière panafricaine de premier plan, offrant des services bancaires à plus de vingt-cinq millions de clients, dans plus de 1 000 bureaux d'affaires et points de contact client, dans 20 pays africains. Présente aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France, UBA relie les personnes et les entreprises à travers l'Afrique par le biais de services bancaires de détail, commerciaux et d'entreprise, de paiements et de transferts de fonds transfrontaliers innovants, de financement du commerce et de services bancaires auxiliaires.