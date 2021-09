Guinée : Mamadi Doumbouya et Balla Samoura rayés d'une liste "compromettante"

CONAKRY-Les colonels Mamadi Doumbouya (tombeur d’Alpha Condé) et Balla Samoura ne sont plus fichés par le front anti-troisième mandat.

Le FNDC (front national pour la défense de la constitution) avait listé ces deux hauts officiers, comme faisant partie de l’arsenal de répression du régime déchu, dans sa quête du troisième mandat.

Mais pourquoi ce revirement ?

« Lorsqu’on a commencé le combat, on a lancé un appel à toutes les forces du pays, pour qu’on puisse ensemble le sauver, en luttant contre le troisième mandat. Nous avons fait des déclarations dans lesquelles, on a appelé l’armée à prendre ses responsabilités et à être aux côtés du peuple en le soutenant. L’armée, à travers colonel Doumbouya et ses collègues ont répondu à cet appel.

Sur la base de la réponse à cet appel, le FNDC a décidé de les rayer sur la liste. On a des actions à l’international, nous avons été saisis par des institutions internationales à propos, la réponse à été la même », a expliqué ce vendredi 24 septembre, Ibrahima Diallo, responsable des opérations du FNDC.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com