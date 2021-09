Défection au RPG : réaction surprise du parti du président déchu, Alpha Condé

CONAKRY-Moins d’un mois après la chute d’Alpha Condé, son parti commence à enregistrer de démissions. Souleymane Doumbouya qui a milité au sein du RPG pendant des années, a annoncé son départ.

Interpelé sur les raisons de sa décision, le démissionnaire a précisé : « Aucune raison, si ce n'est que mon leader Pr Alpha Condé est fini. C'est lui qui m'a fait rêver et qui a incarné mon idéal. À ce stade, il me paraît nécessaire de descendre du train RPG, en attendant la désignation du nouveau pilote ou capitaine. J'assume mon passé avec fierté derrière le Président Alpha Condé et pense que comme tout homme, il a dû commettre des erreurs inhérentes aux œuvres de tout grand bâtisseur. Prochainement, je suis focus sur l'avenir qui est confiant ».

C’est la première défection enregistrée par l’ancien parti au pouvoir depuis le coup d’Etat du 05 septembre. Le RPG arc-en-ciel qui se remet peu à peu du « traumatisme » provoqué par le putsch, indique n’avoir reçu aucune lettre de démission.

« Nous n’avons reçu aucune lettre de démission. Normalement, quand quelqu’un démissionne d’un parti politique, il vient déposer sa lettre de démission. Même hier, on était en réunion jusqu’à 16h, mais nous n’avons pas reçu de lettre de démission », a confié le secrétaire général du RPG, Saloum Cissé.

A suivre…

