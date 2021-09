Des anciens dignitaires cibles d'intimidation ? Le CNRD tape du poing sur la table…

CONAKRY- Le comité national du rassemblement pour le développement (CNRD), a tapé du poing sur la table, ce vendredi 24 septembre contre certains imposteurs.

Le CNRD s'élève contre des ‘’pratiques malsaines", d’individus mal intentionnés prétendant agir en son nom.

Dans un communiqué lu ce soir par le Lieutenant-Colonel Aminata Diallo, le CNRD invite les populations à ne pas céder aux pratiques de ces personnes qui se livrent à des intimidations, des tentatives d’escroqueries, de rackets sur des opérateurs économiques, des paisibles citoyens ou d’anciens dignitaires des précédents gouvernements.

Votre quotidien en ligne Africaguinee.com vous livre ci-dessous, la teneur de ce communiqué.

‘’Malgré le communiqué N10 du CNRD en date du 07 septembre 2021, invitant les populations à ne pas céder à des pratiques malsaines, des individus mal intentionnés prétendant agir au nom du CNRD, se livrent à des intimidations, des tentatives d’escroqueries, de rackets sur des opérateurs économiques, des paisibles citoyens ou d’anciens dignitaires des précédents gouvernements.

Le CNRD et son président condamnent ces pratiques avec la dernière énergie. Par conséquent, ils sollicitent la coopération franche et sincère de la population afin de les dénicher et de les traduire devant la justice.

A cet effet, il est demandé à toute personne victime ou temoin de procéder au contrôle d’usage : ordre de mission, identification, organisme de tutelle, numéro de téléphone des missionnaires.

Et de confirmer ces informations à travers le numero 622-04-50-54 du centre opérationnel de la gendarmerie régionale de Conakry avant d’acceder à toute requête. Le CNRD compte sutr la determination de chacun et de tous".

Aficaguinee.com