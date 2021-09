CNRD : Colonel Amara a-t-il voyagé malgré les sanctions de la CEDEAO?

CONAKRY- Le Colonel Amara Camara a-t-il quitté Conakry malgré les sanctions de la CEDEAO ?

Présenté comme le numéro 2 du CNRD (Comité national du rassemblement pour le développement), le colonel Amara Camara, aurait voyagé. Le porte-parole de la junte se serait envolé pour Abidjan pour dit-on, une "mission".

Au niveau du CNRD, il n’y a pas eu encore une communication officielle sur cette probable sortie. Cependant, de sources proches de la junte, contactées par Africaguinee.com, n’ont pas confirmé cette nouvelle, à prendre sur des pincettes.

« Je suis avec lui, il n’a pas voyagé. A l’instant où on parle, nous sommes dans la capitale Conakry, il n’a pas bougé d’ici », a confié à Africaguinee.com, une source digne de foi proche du CNRD.

Une autre source proche de la junte a indiqué que ce serait risqué de voyager alors que la CEDEAO a interdit les membres du CNRD de quitter le territoire national.

« Comme vous le savez, la CEDEAO a interdit les membres du CNRD de voyager. S’il y avait une mission, ce serait à celle-ci de venir en Guinée, mais pas l’inverse. C’est difficile d’enfreindre comme ça une sanction de la CEDEAO », a nuancé cette source, tandis qu’un haut responsable de l’aéroport de Conakry, interrogé sur le même sujet a répondu : « Je ne suis pas informé de sa sortie ».

Justement parlant des sanctions, il faut dire que la CEDEAO a resserré l’étau autour du CNRD. Les chefs d’Etat de l’organisation régionale ont mis en œuvre des sanctions ciblées conformément aux protocoles de la CEDEAO, impliquant l’interdiction de voyage des membres du CNRD ainsi que des membres de leur famille et le gel de leurs avoirs financiers.

Régissant sur ces sanctions, il y a une semaine, le porte-parole de la Junte, colonel Amara Camara, avait déclaré que les membres du CNRD ne disposaient pas de comptes à l’étranger et qu’ils n’avaient pas non plus besoin de voyager. -

« Nous sommes des soldats, notre mission se passe en Guinée. Donc, pas besoin de voyager et il n’y a rien à geler sur nos comptes», réagissait samedi 18 septembre 2021, le porte-parole du CNRD.

A suivre...

Africaguinee.com