Croisade contre la Covid-19 : Le Groupe Bolloré offre 200 bouteilles d’oxygène à l’ANSS

CONAKRY-Le groupe Bolloré Transport & Logistics Guinée a offert 200 bouteilles d’oxygène à l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS). Cet important don de matériels est destiné à la lutte contre la covid-19.

La cérémonie de remise a eu lieu ce jeudi 23 septembre 2021 au centre de traitement Épidémiologique de Gbéssia, en présence du Directeur pays du groupe Bolloré en Guinée M. Jean Christophe TRANCHEPAIN, du Directeur général adjoint de l'agence nationale de la sécurité sanitaire Dr Bouna Yattassaye, et du coordinateur du C-Etpi de Gbéssia, Dr Mohamed Condé.

La remise concerne 50 bouteilles d'oxygène rechargeable 4 fois. Mais le total fait 200 bouteilles. Le don s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la responsabilité sociale de l'entreprise (RSE), du groupe Bolloré, selon le Directeur pays du groupe Bolloré transport et logistics.

« Nous avons procédé à une remise de 50 bouteilles d'oxygène à l'agence nationale de la sécurité sanitaire avec la possibilité de recharger 4 fois des bouteilles pour un total 200 bouteilles d'oxygènes », a déclaré M. Jean Christophe TRANCHEPAIN.

L'année dernière, Bolloré Transport & Logistics Guinée avait donné à l'Anss un automate qui a permis aux autorités sanitaires de faire des recherches biochimiques et des analyses, a-t-il ajouté.

« On tient à participer à toutes les réalisations de l'Anss. On peut se féliciter du travail réalisé par l'agence dans le suivi des patients, le traitement, les mises en garde qui sont adressées au niveau de toutes les populations dans le cadre de la prévention contre cette maladie (…) On est très fiers et heureux de remettre ces bouteilles d'oxygène à l'Anss pour le traitement et le suivi de tous les malades en réanimation dans le centre », s'est félicité le directeur pays du groupe Bolloré, M. TRANCHEPAIN.

Ce don n'est pas le premier geste du groupe Bolloré à l'endroit de l'Anss selon Dr Bouna Yattassaye, directeur général adjoint de cette agence. En plus de l'automate, le groupe Bolloré a mis à la disposition de l’ANSS, les Blue zones de Conakry et Dubréka dans le cadre de la vaccination et de la prise en charge des patients Covid-19.

« Au nom du secrétaire général du ministère de la santé, du Directeur général de l'Anss et de tout le personnel de santé impliqué dans la riposte, nous disons merci au Groupe Bolloré pour cette donation. Je rappelle que Bolloré n'est pas à son premier geste. Car la première donation, c'est une machine automate avec entretien à l'appui. La seconde, c'est la mise à disposition de tous les Blue zones de Conakry pour la vaccination et cela continue. Aujourd'hui, nous sommes là pour la donation de 200 bouteilles d'oxygène. Ce qui est un ouf de soulagement pour les patients et nos finances. Il faut dire qu'à la réanimation, l'oxygène est primordial pour ce service. Nous disons une fois encore merci au groupe Bolloré » a-t-il déclaré.

L'administrateur général du C-Tepi de Gbéssia, bénéficiaire direct de ce don, a remercié et félicité le groupe Bolloré pour ce geste humanitaire.

« L'oxygène est un élément très important dans la prise en charge des patients Covid-19, notamment les cas grave au niveau de la réanimation. Si nous recevons aujourd'hui 200 bouteilles d'oxygène pour sauver des vies humaines, nous remercions les donateurs pour le geste qu'ils viennent de faire » a déclaré de son côté, Dr Mohamed Condé.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com