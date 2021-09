Réouverture des frontières : les instructions du président du CNRD...

CONAKRY-Le Comité national du rassemblement pour le Développement (CNRD) poursuit la réouverture graduelle des frontières terrestres, conformément à son communiqué numéro 19, relatif à la situation sécuritaire et sanitaire.

Fermée depuis le 05 sept.-21, jour du putsch qui a renversé Alpha Condé, la frontière guinéo-malienne sera rouverte dès ce mercredi 22 sept.-21.

C’est du moins, ce qu’annonce la junte dans un communiqué lu ce soir à la télévision nationale (RTG). A cette occasion, le colonel Mamadi Doumbouya a donné des instructions dont voici la teneur.

« Vue les différents rapports fournis par les acteurs concernés des régions de Kankan et Faranah, le président du CNRD décide de la réouverture de la frontière guinéo malienne à partir du mercredi 22 septembre. A cet effet, il instruit les services sanitaires ainsi qu’à l’ensemble des forces de défense et de sécurité d’accroître la vigilance et la rigueur au niveau de tous les points de sortie et d’entrée. La réouverture des autres frontières fera l’objet d’un autre communiqué ».

Faut-il rappeler que la frontière guinéo ivoirienne, libérienne et léonaise ont déjà été rouverte.

Africaguinee.com