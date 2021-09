Guinée : Qu'envisage l’opposition face aux exigences de la junte ?

CONAKRY-Alors que le colonel Mamady Doumbouya prévient qu’il ne tolérera « aucun calcul politique individuel ou partisan », des tractations sont en cours au sein de l’opposition pour former un bloc solide pour répondre aux exigences de la junte, a appris Africaguinee.com.

C’est dans ce cadre qu’une rencontre de haut niveau est prévue, dimanche à Conakry, entre toutes les plateformes d’alliance de l’opposition.

« On est en train de s’accorder pour se réunir maintenant parce que la junte demande des propositions de la classe politique. C’est pourquoi, normalement ce week-end, on doit se retrouver, toutes les plateformes d’alliance de l’opposition. Lorsqu’on est allé au palais du peuple, on a écouté le colonel, qui a dit qu’il n’acceptera les initiatives isolées. Donc, on doit aller en bloc », a confié un leader d’un parti de l’opposition guinéenne.

L’opposition guinéenne est très divisée depuis la veille de l’élection présidentielle du 18 octobre 2020. Réussira-t-elle à taire ses divergences et s’entendre pour faire bloc face à la junte qui cache encore ses véritables intentions quant à la conduite de la transition ?

A suivre…

