Guinée : Pourquoi la junte peine à dévoiler la liste de ses membres ?

CONAKRY- C’est une lancinante question qui taraude l’esprits de bien de gens au sein de l’opinion ! Deux semaines après le putsch qui a renversé Alpha Condé, l’on ne se sait toujours pas la composition du comité national pour le rassemblement et le développement. Si certains évoquent des incompréhensions dans l’établissement de la liste, la junte assure que tout va pour le meilleur.

Interrogé ce samedi 18 septembre 2021 en conférence de presse, par Africaguinee.com, le porte-parole de la junte colonel Amara Camara a assuré que le CNRD, fera une communication très rapidement là-dessus.

Mais avant, il a dressé le portrait le robot de la junte comme l'image apparente de l'ensemble des forces de défense et de sécurité.

« En ce qui concerne les membres du CNRD, on vous fera une communication très rapidement là-dessus. Ce que nous voulons que vous compreniez, c'est que le CNRD est l'image apparente de l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui regroupe l'armée de terre, de l'air et de mer, la gendarmerie, la police, les corps de conservateurs de la nature et la douane. Pour les têtes apparentes, vous aurez une réponse très bientôt », a-t-il martelé, sans donner de détails sur la date exacte.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com