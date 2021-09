Djanii Alfa : "N'oublions pas qu'il y a eu des personnes qui sont tombées…"

CONAKRY-Artiste « engagé », Alpha Midiaou Bah dit Djanii Alpha, rentré d’exil, avec trois opposants au troisième mandat d’Alpha Condé a lancé un message poignant. Au lieu d’exulter, le jeune rappeur, a eu une pensée à l’endroit des victimes de la lutte contre le troisième mandat. Il rappelle que si on en est arrivé-là aujourd’hui, il ne faut pas oublier qu’il y a eu des personnes qui sont tombées.

« Tout d’abord, on dit merci à Dieu parce que si cette situation a été possible aujourd’hui, c’est grâce à lui. Merci au peuple de Guinée pour le soutien et la confiance durant cette lutte. La chose la plus importante que j’avais envie de souligner aujourd’hui, ce que n’oublions pas que pour que nous soyons là aujourd’hui, il y a eu des personnes qui sont tombées, certaines ont été blessées, d’autres sont allées en prison même si certains ont été libérées, mais il y en qui sont encore détenus.

Nous avons pris acte des déclarations du CNRD et nous invitions tout le peuple de Guinée à comprendre que cette transition n’est pas que celle du CNRD, c’est la transition de tout le peuple de Guinée. Et cette transition doit être axée autour de quatre choses essentielles qui sont : l’amour, le pardon, la justice et la solidarité », a déclaré l’artiste.

Siddy KOUNDARA Diallo

Pour Africaguinee.com