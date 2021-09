Colonel Doumbouya tranche : "Alpha Condé demeurera en Guinée, on ne cédera à aucune pression"

CONAKRY-Le comité national pour le rassemblement et le Développement (CNRD) et son président le colonel Mamady Doumbouya, ont tranché vendredi 17 septembre 2021, sur le sort du président déchu Alpha Condé.

Dans un communiqué lu ce soir, le CNRD, a apporté un démenti par rapport aux rumeurs faisant état de négociations pour la sortie hors du territoire de l’ancien chef d’Etat.

La junte assure que Alpha Condé est et demeurera en Guinée, et qu’elle ne cédera à aucune pression. Le CNRD ajoute qu’il bénéficiera d’un traitement humain digne de son rang dans son pays.

« Contrairement à des prétendues rumeurs qui font état à des négociations entre le CNRD et la CEDEAO relatives à une éventuelle sortie hors du territoire de l’ancien président de la République, le CNRD et son président le colonel Mamady Doumbouya tiennent à rassurer l’opinion nationale et internationale que l’ancien président de la République, Pr Alpha Condé est et demeurera en Guinée.

Nous ne céderons à aucune pression. Il bénéficiera d’un traitement humain digne de son rang dans son pays », a précisé le communiqué numéro 28 du CNRD.

A suivre...

Africaguinee.com