Guinée : Ouattara, Macky Sall, Akufo-Addo à Conakry, pour faire fléchir la junte militaire…

CONAKRY- C’est une délégation de haut niveau qui vient de fouler le sol guinéen pour tenter de faire fléchir la junte militaire qui s’est emparée du pouvoir le 5 septembre 2021.

Au lendemain d’un sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’ouest, plusieurs Chefs d’États africains sont attendus dans la capitale guinéenne. Alassane Ouattara a déjà atterri. Avec ses homologues ghanéen et sénégalais, ils vont rencontrer les nouvelles autorités du pays, à leur tête le Colonel Mamady Doumbouya, le Président du CNRD (Comité National de Rassemblement et de Développement).

Selon nos informations, la délégation des Chefs d’États est composée du Président ghanéen Nana Akufo et des Présidents ivoirien et sénégalais, et Macky Sall.

Durant leur séjour à Conakry, les émissaires de la CEDEAO vont tenter de faire fléchir la junte. L’organisation sous régionale ouest africaine qui a déjà pris des sanctions contre les membres de la junte, vont notamment tenter d’obtenir la libération immédiate et sans conditions de l’ancien Président Alpha Condé.

A en croire certaines indiscrétions du côté du CNRD, la junte militaire exige toujours d’Alpha Condé la signature de sa lettre de démission avant sa libération éventuelle.

L’autre point d’achoppement sera certainement la durée de la transition. Le Colonel Mamady Doumbouya a déjà prévenu qu’il n’acceptera aucune ingérence, encore moins une pression ; Alors que la CEDEAO a demandé ce jeudi 16 septembre 2021 un délai de six mois pour la transition guinéenne.

