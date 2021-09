Dr. Faya Milimouno : « Même cinq ans ce n’est rien si… »

CONAKRY-En plus des sanctions prises par la CEDEAO contre la junte militaire en Guinée, à l’issue du sommet d’Accra, les dirigeants de cette organisation sous régionale ont fixé un délai de six mois pour l’organisation d’élections présidentielle et législatives. Cette décision de la CEDEAO passe mal chez certains leaders politiques. C’est le cas du président du Bloc Libéral, qui estime que la décision de la CEDEAO est décevante.

« La décision est décevante d’autant plus qu’elle montre que les leaders de la CEDEAO jouent avec l’avenir de la Guinée. Il y a eu une prise de pouvoir il y a environ dix ans à cause des crises à répétition qu’a connu notre pays. La CEDEAO était venue avec d’autres entités, précipiter la Guinée vers une élection présidentielle. C’est comme si finalement, les leaders de la sous-région la seule chose qui les intéressent par rapport, c’est avoir la tête de quelqu’un pour dire qu’il est président de tel pays. Or, les préoccupations de nos peuples sont ailleurs. Cette fois-ci on ne peut pas nous pousser à la précipitation et 9 et ou 10 ans après pour revenir à la case du départ » déclare Dr Faya Milimono.

Ce qui est d’autant décevant ajoute l’opposant, « c’est lorsque le coup d’Etat constitutionnel se faisait ici en Guinée, nous nous avons été Abuja pour amener les institutions de la CEDEAO à agir en vertu des protocoles et des traités de la CEDEAO. Mais personne n’a voulu bouger, et c’est en ce moment-là, nous n’avons pas entendu que dans le répertoire de la CEDEAO, il y avait une sanction quelconque » a-t-il rappelé.

Pour lui, cette nouvelle ère est une opportunité que les Guinéens doivent la saisir. « Aujourd’hui, alors qu’une opportunité se crée pour le peuple de Guinée, on vient avec des sanctions comme pour effrayer les gens. Cette décision n’engage que ceux qui l’ont prise. Et ce que je peux dire en tant que leader du BL (Bloc Libéral) et membre de la CPR, c’est que les Guinéens que nous sommes, tous ensembles, privilégions l’intérêt supérieur de ce pays, qu’on prenne le temps qu’il faut pour une véritable refondation de l’Etat guinéen, construire des institutions fortes et pérennes et aller aux élections nous permettant de mettre fin à cette période transitoire.

La crise de la Guinée est profonde. Je peux dire qu’elle dure depuis 63 ans. On a procédé au placotage des choses, on veut tourner le dos à un système qui n’a fait que diviser les Guinéens, les faire pleurer. Pour tourner le dos à ce système-là, on ne peut pas le faire en deux ans, il faut aller au-delà. Je crois que dans la vie d’une nation, même cinq ans ce n’est rien si cela peut nous permettre d’avoir des fondations solides pour construire la maison Guinée » a indiqué Dr Faya Milimono, président du Bloc Libéral.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com