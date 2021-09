Alassane Ouattara : "comment nous avons trouvé mon frère Alpha Condé…"

CONAKRY-Ça y est ! Alassane Dramane Ouattara et Nana Akuffo Addo, ont bouclé cet après-midi, à Conakry, une importante mission de la CEDEAO (communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest). Les deux chefs d’Etat ont eu des entretiens avec le chef de la junte, colonel Mamady Doumbouya et ont également pu rencontrer Alpha Condé, au palais Mohamed V.

Interrogés avant leur départ, les deux dirigeants ont déclaré avoir eu des discussions franches et fraternelles avec le colonel Doumbouya et ses collaborateurs. Interpellés aussi sur le cas d’Alpha Condé, le président déchu, ils ont indiqué que ce dernier qu'ils ont rencontré "va bien". En revanche, aucune annonce n'a été donnée par rapport à son éventuelle libération.

« Je voudrais remercier mon jeune frère le président Doumbouya et président du CNRD. Nous avons aussi rencontré mon frère Alpha Condé qui va bien et nous garderons le contact. Merci à la Guinée pour l’accueil », a déclaré le président Ivoirien Alassane Ouattara, à l’aéroport.

Le président du Ghana, Nana Akufu Ado a ajouté que la délégation a pu rencontrer Alpha Condé et échangé avec lui. Il affirme aussi que les entretiens avec le colonel Doumbouya ont été francs et fraternels.

« On a eu des entretiens francs et fraternels avec le colonel Mamady Doumbouya et ses collaborateurs. Je pense que la CEDEAO et la Guinée vont trouver un moyen de marcher ensemble. On a rencontré le président Alpha Condé, on a eu des discussions avec lui. On verra bien pour les six mois donnés pour l‘organisation des élections », a t-il déclaré.

La délégation des chefs d'État a quitté la Guinée ce soir au terme de sa visite.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguine.com