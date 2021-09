Prise du pouvoir du CNRD: Déclaration du parti MPD de Paul Moussa Diawara

Face aux derniers événements survenus dans notre pays le dimanche 05 septembre 2021 et qui ont conduit le CNRD à la prise du pouvoir, notre formation politique le Mouvement des Patriotes pour le Développement (MPD) s'inscrivant dans la logique d'équité qui a toujours caractérisé sa conduite politique, prend acte et déclare :

Notre pays face à son destin, traverse en ce moment une phase décisive de son histoire dans une sous-région, une région et un monde où, les enjeux socio-politico-économiques sont de plus en plus nombreux et variés, couplés d'une crise pandémique qui a défié toutes les prévisions scientifiques.

Dans ce contexte, le bureau politique national du parti MPD appelle les Guinéennes et Guinéens à s'unir de façon patriotique en transcendant leurs clivages, leurs égos afin de renforcer la cohésion sociale, privilégier le dialogue inter-guinéen pour favoriser la quiétude, la paix sociale et le développement harmonieux du pays.

Le MPD fidèle à sa politique et à sa vision, est plus que jamais engagé, déterminé et disposé à apporter toute sa contribution à toutes initiatives devant aboutir au bien-être du peuple du 02 octobre 1958.

UNIS, NOUS VAINCRONS.

Fait à Conakry, le 08 septembre 2021

Le bureau politique national du MPD