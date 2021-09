Direct Accra : ouverture du sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la Guinée

ACCRA-Le Sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation politique en Guinée, s’est ouvert ce jeudi 16 septembre 21, peu avant midi à Accra, la capitale ghanéenne.

Convoqué par Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, ce Sommet extraordinaire, sera une occasion pour les dirigeants de l’organisation régionale, d’examiner le rapport de la Mission de haut niveau qui avait été dépêchée en Guinée vendredi dernier, pour évaluer la situation.

L’ouverture des travaux a été marquée par un discours du Président du Ghana, qui dirige la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

Lors de ce Sommet d’Accra, les Chefs d'État et de Gouvernement de la CEDEAO feront le point sur l’évolution de la situation politique en Guinée et prendront de nouvelles décisions, notamment sur la durée de la transition et éventuellement de l'envoi d'une mission de Chefs d'Etat à Conakry.

Suite au coup d’Etat du 05 sept.-21, la CEDEAO a suspendu la Guinée de toutes ses instances, et a exigé la libération du président du déchu, avant d’envoyer une délégation à Conakry pour s’entretenir avec la junte qui oppose un "niet" pour le moment sur le relâchement du chef de l'Etat renversé.

Alpha Condé, toujours retenu dans les mains du CNRD, refuse de signer sa démission, comme l’avais fait son « IBK » au Mali. Déjà décriée et impopulaire, la CEDEAO va-t-elle prendre de nouvelles sanctions contre la Guinée ou bien se limiter au stade des menaces ? La réponse c’est dans quelques heures.

A suivre...

Africaguinee.com