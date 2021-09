Béa Diallo : « Il ne faut pas répéter les erreurs du passé… »

CONAKRY- Les consultations nationales entamées mardi se poursuivent à Conakry. Ce mercredi 15 septembre 202, après la société civile, les diplomates, ce sont les représentants de la diaspora guinéenne qui ont été reçus dans la soirée au palais du peuple, par le colonel Doumbouya. Interrogé après la rencontre, Béa Diallo, l’échevin d’Ixelles a indiqué qu’il y a un espoir. Il conseille le CNRD à ne pas répéter les erreurs du passé.

« On a eu une allocution du président du CNRD qui était assez intéressante puisqu’il disait qu’il comptait énormément sur la diaspora pour aider cette transition à se mettre en place. Il y a beaucoup d’espoir. Aujourd’hui, il y a une soif de changement… on est là pour amener une nouvelle dynamique pour les accompagner dans ce processus. Parce qu’il ne faut plus répéter les erreurs du passé », a indiqué l’ancien international boxeur guinéen.

Béa Diallo se dit disposer à apporter son expérience, mais il n’est pas intéressé par un portefeuille ministériel.

« Si peux aider techniquement, je serai à leur disposition, je peux apporter le maximum que je peux, mais la question d’être à leur gouvernement, ce n’est pas du tout mon ambition. C’est un pays très compliqué à diriger. Je les conseille de ne pas répéter les erreurs du passé », a-t-il précisé.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com