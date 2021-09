Alpha Condé : « A son âge, il est dépendant des médicaments… »

CONAKRY-Le sort d’Alpha Condé continue d’inquiéter son parti, le RPG arc-en-ciel qui sollicite auprès de la junte, sa libération immédiate et sans condition. A 83 ans, l’ancien président guinéen toujours retenu dans les mains du CNRD, a atteint l’âge « inoffensif », prévient Saloum Cissé.

« Le président Alpha Condé a pris de l’âge. Il a plus de 80 ans. Il a atteint l’âge inoffensif. Donc, tenant compte de cette réalité, au fur à mesure qu’on avance en âge, on devient sensible (…). Je crois que si on doit le détenir, il est très utile qu’il soit dans un pays où sa santé sera suivie rationnellement », préconise le secrétaire général du RPG arc-en-ciel.

Renversé le 05 septembre 21, Alpha Condé, 83 ans, aurait refusé de signer sa démission. Bien que la junte assure qu’il est bien traité, son maintien en détention, à son âge, suscite des craintes. D’où, selon Saloum Cissé, la nécessité de le libérer.

« Il doit être libéré pour qu’il puisse finir ses jours dans des conditions appréciables (…) On n’a pas accès à lui. On serait enchanté de le rencontrer pour connaitre son état de santé. Parce qu’à son âge-là, il est dépendant des médicaments », prévient ce haut responsable de l’ex parti présidentiel.

