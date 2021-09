Révélations choc sur la chute d'Alpha Condé : "Les putschistes ont été entraînés par des soldats américains..."

Une semaine après la chute d’Alpha Condé, le New York TIMES, l'un des plus grands journaux américains vient de faire de nouvelles révélations qui jettent la lumière sur le rôle « tacite » des forces américaines dans le coup d'État du 05 septembre 21 en Guinée.

Le quotidien New-Yorkais explique que les bérets verts américains entraînaient les forces spéciales guinéennes le week-end dernier lorsque ces dernières se sont retirées pour une mission qui ne figurait dans aucun manuel de formation militaire : elles ont organisé un coup d'État.

Des responsables militaires américains qui ont dénoncé le coup d’Etat contre un président civil, mais ont aussi précisé qu'ils n'avaient aucun avertissement sur ce que prévoyaient leurs étudiants.

« Une équipe d'une douzaine de Bérets verts était en Guinée depuis la mi-juillet pour entraîner une centaine de soldats dans une unité des forces spéciales dirigée par le colonel Doumbouya, qui a servi pendant des années dans la Légion étrangère française, a participé à des exercices militaires américains et a déjà été un proche allié du président qu'il a renversé », écrit le NYT.

Les États-Unis, comme les Nations Unies et l'Union africaine, ont condamné le coup d'État et l'armée américaine a nié en avoir eu connaissance à l'avance, ajoute le journal, qui note cependant que pour le Pentagone, c'est une honte.

« Les États-Unis ont formé des troupes dans de nombreux pays africains, principalement pour des programmes de lutte contre le terrorisme, mais aussi dans le but général de soutenir les gouvernements dirigés par des civils. Et bien que de nombreux officiers formés aux États-Unis aient pris le pouvoir dans leur pays, notamment le général Abdel Fattah el-Sisi d'Égypte, c'est la première fois que l'on le fait au milieu d'un cours militaire américain », révèle le quotidien New-yorkais. Africaguinee.com vous livre ci-dessous le texte traduit en français.

Dimanche, une fois que les Bérets verts ont réalisé qu'un coup d'État était en cours, ils se sont rendus directement à l'ambassade des États-Unis à Conakry et le programme de formation a été suspendu, a déclaré Kelly Cahalan, porte-parole de l'US Africa Command, cité par le NYT. Le coup d'État, a-t-elle déclaré, est « incompatible avec la formation et l'éducation militaires américaines ».

Les responsables américains cherchant à minimiser l'épisode ont d'abord souligné que la base où se déroulait la formation se trouvait à Forécariah, à quatre heures de route du palais présidentiel, près de la frontière guinéenne avec la Sierra Leone. Mais vendredi, des responsables américains ont déclaré qu'ils enquêtaient sur des informations selon lesquelles le colonel Doumbouya et ses collègues auteurs du coup d'État étaient partis en convoi armé depuis cette même base tôt dimanche, ce qui laisse penser qu'ils se sont échappés pendant que leurs instructeurs dormaient.

"Nous n'avons aucune information sur la manière dont l'apparente prise de pouvoir militaire s'est produite, et nous n'avions aucune indication préalable de ces événements", a déclaré Bardha S. Azari, également porte-parole du Commandement américain pour l'Afrique, dans un e-mail.

Le coup d'État en Guinée, la quatrième prise de pouvoir militaire en Afrique de l'Ouest en 12 mois, après deux coups d'État au Mali et une succession contestée au Tchad, a alimenté les craintes d'un recul démocratique dans une région africaine sujette aux coups d'État.

Le malaise des responsables américains quant à leur proximité avec les comploteurs du coup d'État a été aggravé par des séquences vidéo circulant ces derniers jours montrant des officiers militaires américains souriants dans une foule de joyeux Guinéens le 5 septembre, le jour du coup d'État.

Alors qu'un véhicule à quatre roues motrices avec des soldats guinéens perchés à l'arrière traverse la foule en scandant « Liberté », un Américain semble toucher la main de personnes en liesse.

« Si les Américains sont impliqués dans le putsch, c'est à cause de leurs intérêts miniers », a déclaré Diapharou Baldé, enseignant à Conakry – une référence aux énormes gisements d'or, de minerai de fer et de bauxite de la Guinée, qui sont utilisés pour fabriquer de l'aluminium.

Des responsables américains ont confirmé que la vidéo montrait des bérets verts retournant à l'ambassade des États-Unis dimanche, mais ont nié qu'elle impliquait un soutien au coup d'État. "Le gouvernement et l'armée américains ne sont en aucun cas impliqués dans cette apparente prise de pouvoir militaire", a déclaré Mme Azari, la porte-parole.

Pour de nombreux Guinéens, le rôle de camée des Américains dans le coup d'État n'était qu'un élément d'une semaine de changements vertigineux impulsés par le colonel Doumbouya, 41 ans, désormais le deuxième plus jeune dirigeant d'un État africain.

Le plus jeune se trouve au Mali voisin, où le colonel Assimi Goïta n'est arrivé au pouvoir qu'en mai, également à la suite d'un coup d'État.

Après une fusillade d'une heure devant le palais présidentiel dimanche au cours de laquelle au moins 11 personnes ont été tuées, ont indiqué des responsables guinéens et occidentaux, le colonel Doumbouya est apparu à la télévision d'État portant des lunettes de soleil et drapé du drapeau tricolore de la Guinée.

Il a déclaré qu'il avait été contraint de prendre le pouvoir en raison des actions du président Condé, un ancien militant pour la démocratie élu président en 2010 après qu'un coup d'État précédent avait ouvert la voie à des élections.

Mais la légitimité de M. Condé s'est effondrée l'année dernière après avoir amendé la constitution pour lui permettre de briguer un troisième mandat, qu'il a remporté. Après les élections, plus de 400 opposants politiques ont été jetés dans les prisons sordides de la Guinée, où au moins quatre sont morts, a déclaré Amnesty International.

Les images diffusées après le coup d'État montraient un M. Condé échevelé, entouré de soldats, affalé sur un canapé et l'air abattu. Le colonel Doumbouya a refusé de dire où il est détenu, bien que des émissaires du principal bloc politique et économique d'Afrique de l'Ouest aient rencontré M. Condé vendredi et ont déclaré qu'il était en bonne santé.

Le président a été évincé par un officier dont il a jadis béni la carrière.

Le colonel Doumbouya a attiré l'attention du public en octobre 2018 lors des célébrations du 60e anniversaire de l'indépendance de la Guinée, lorsqu'il a fait défiler la nouvelle unité des forces spéciales du pays dans le centre de Conakry. Les images du défilé sont devenues virales sur les réseaux sociaux guinéens.

« Les gens ont été très impressionnés par la chorégraphie des soldats et le mouvement synchronisé de leurs véhicules », a déclaré Issaka K. Souaré, directeur du programme Sahel et Afrique de l'Ouest à l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm.

Mais vendredi, des responsables américains ont déclaré qu'ils étaient perplexes quant à la raison pour laquelle il choisirait de monter un coup d'État à un moment où il travaillait en étroite collaboration avec les Américains.