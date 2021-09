Sidya Touré de retour en Guinée : "Rien ne peut se faire dans l'exclusion…"

CONAKRY- L’opposant Sidya Touré est rentré d’exil ce samedi 11 septembre 2021. Le leader de l’Union des Forces Républicaines (UFR), qui s’est exprimé cet après-midi à sa résidence, a indiqué que les évènements du 05 sept.-21, interpellent les acteurs politiques. Prenant acte des annonces de la junte allant, selon lui, dans le sens de l’apaisement, l’ancien premier ministre appelle tous les Guinéens à resserrer les rangs, au-delà des régions, des religions, des communautés et des appartenances politiques.

« Depuis le 5 septembre 2021, la Guinée est encore face à son destin, à la suite du renversement du régime en place par un groupe de militaires. Tout républicain et tout démocrate ne peut que regretter que cela se soit passe ainsi. Néanmoins les événements du 5 septembre nous interpellent nous tous, acteurs politiques ou non, car l'avenir de notre pays, la Guinée, est en jeu. C’est un lieu commun que de dire que l'ancien régime, qui a instauré la mauvaise gouvernance, fait de la corruption et de la gabegie un mode de gestion, érigé l'exclusion en règle pour favoriser une caste de privilégiés, a créé les conditions de sa chute inexorable. En agissant ainsi, il a conduit le pays au bord du chaos et ce bilan médiocre, dans tous les domaines, parle de lui- même », a déclaré Sidya Touré.

Au lendemain de sa prise du pouvoir, le colonel Mamady Keita, a libéré les prisonniers politiques, démantelé les PA installés dans les quartiers favorables à l’opposition, et mis fin à l’occupation du siège et des bureaux de l’UFDG de l’opposant Cellou Dalein Diallo. Sidya Touré prend acte de ces premiers gestes de la junte et assure que personne ne devrait être laissé en dehors du processus de développement.

« Dans cette perspective, je prends acte des signes et des annonces allant dans le sens de l’apaisement et de la dignité retrouvée. A la phase actuelle de notre histoire, nous devons travailler ensemble à un relèvement collectif car il ne saurait y avoir de réussite individuelle au moment où la Guinée, notre cher pays, fait face à son destin. Personne ne devrait être laissé en dehors du processus de développement.

En tant que Président de l'Union des Forces Républicaines et en tant qu'ancien Premier ministre, ayant servi notre pays avec la force de toutes mes convictions, j’appelle tous les Guinéens à resserrer les rangs, au-delà des régions, des religions, des communautés et des appartenances politiques. Rien ne peut se faire dans l'exclusion. C’est le chemin de l'unité qu'il nous faut emprunter ici et maintenant car il n'y a pas d'autre option », a-t-il lancé.

Sidya Touré appelle vivement tous les leaders politiques, toutes tendances confondues, à faire preuve d'esprit de responsabilité en se hissant au-dessus des considérations partisanes, religieuses, régionalistes ou communautaristes. Pour sa part, il affirme qu’il renouvelle son « engagement patriotique » à mettre son expérience d'homme d'État, son amour de la Guinée ainsi que ses contacts en Afrique et dans le monde au service de l'intérêt général pour une gouvernance vertueuse, dans un pays en paix avec lui-même, avec ses voisins et avec ses partenaires internationaux.

« C'est un pacte qu'il faut sceller entre nous pour que les générations montantes aient un leg qui les rendra fiers de leurs devanciers que nous sommes. Le génie guinéen est capable de retrouvailles, de dépassement conforme au destin de notre peuple. En ces moments cruciaux, la Guinée, notre bien commun, n'est pas seule et ne sera jamais abandonnée par le reste du monde dans cette zone de tempêtes. En plus de ses filles et ses fils, installés ici ou ailleurs, elle peut compter sur ses partenaires et amis. Unis, nous serons plus forts. Unis, nous vaincrons en relevant tous les défis », laisse entendre l’ancien Premier ministre.

A suivre...

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com