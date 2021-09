Guinée: Qui sont ces hauts cadres concernés par le gel des comptes bancaires?

CONAKRY- Jeudi soir, le comité national pour le rassemblement et le développement (CNRD), a pris la décision de geler temporairement les opérations de retrait sur les comptes des entités et de certains hauts commis de l’Etat. Quels sont ceux qui sont concernés par cette décision ? Plus de précisions sur cette note (ci-dessous) de la Banque centrale.