Urgent : Une nouvelle décision majeure du colonel Doumbouya…

CONAKRY-Les décisions s’accélèrent depuis la chute de Alpha Condé !

Le CNRD (Comité National du Rassemblement et du Développement) vient d’annoncer la réouverture des Frontières aériennes et la reprise des vols commerciaux et humanitaires uniquement.

Dans un communiqué lu ce lundi 06 septembre dans la matinée sur les ondes des médias d’Etat, Colonel Mamady Doumbouya et ses hommes annoncent que toutes les compagnies aériennes peuvent reprendre leurs activités aériennes sous RESERVE de se SOUMMETTRE à la procédure administrative en la matière.

A suivre...

Africaguinee.com