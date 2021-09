Urgent : Kassory, Damaro, Diané et cie conduits au DG des forces spéciales...

CONAKRY- Les membres du Gouvernement déchu, mais aussi les anciens présidents des institutions républicaines sont assignés depuis ce matin par la junte militaire.

Après le discours du colonel Mamady Doumbouya, tenu ce lundi 6 septembre 2021, au chapiteau du Palais du peuple, on leur a demandé de rester sur place. Ils ont tous été sommés de rendre leurs véhicules de fonctions et documents de voyage.

« Aucun déplacement hors de nos frontières ne sera pas autorisé par la Transition. Tous vos documents de voyage et vos véhicules de fonction doivent être remis aux Secrétariats de vos anciens départements », a annoncé le colonel Doumbouya, qui, après son discours s’est replié, laissant sur place tous les anciens membres du Gouvernement. Kassory Fofana et son ancienne équipe, Amadou Damaro Camara, Rabiatou Sérah Diallo et compagnie sont longtemps assis dans la salle du chapiteau.

Vers 13h 30 GMT, tous ont été sortis du chapiteau. Ils ont été conduits sous escorte au Quartier Général des forces sociales, non loin. Sur place, ils ont été hués par des citoyens massivement mobilisés.

Le colonel Mamady Doumbouya a annoncé l’ouverture d’une concertation globale pour décrire les grandes lignes de la Transition. Ensuite, un Gouvernement d'union nationale sera mis en place pour conduire la Transition. Mais on ne sait pas encore le sort réservé aux anciens ministres et présidents d’institutions.