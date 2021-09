Conakry : la situation au lendemain du coup d’Etat qui a renversé Alpha Condé...

CONAKRY-Une page de l’histoire s’est tournée, une autre s’est ouverte ce dimanche 05 août 2021 en Guinée. Une junte dirigée par le colonel Mamady Doumbouya, a renversé Alpha Condé, au pouvoir depuis 2010, réélu en 2020 pour un troisième mandat controversé, qui a fait des centaines de morts.

Ce lundi 6 septembre 2021, lendemain du coup d’Etat, le calme règne dans la capitale Conakry. Les scènes de liesses se sont estompées, la circulation a repris, mais la plupart des commerces sont fermés. Dans la haute banlieue, les dispositifs sécuritaires ont été quasiment levés, ont constaté nos reporters déployés sur le terrain.

Toutes les activités sont au ralenti dans la capitale guinéenne. Sur la route Leprince, de Cosa à Donka, la circulation est fluide. Quelques taxis et voitures personnelles circulent. Les commerces, boutiques et magasins sont fermés. Quelques véhicules font la navette. Un énorme dispositif de défense et sécurité est stationné au Pont 8 novembre et au rond-point du Palais du peuple.

Au niveau du pont 8 novembre notamment, un barrage filtrant est érigé, tous les véhicules sont passés au peigne fin. Les fouilles sont systématiques, a constaté un journaliste d’Africaguinee.com. Il a aussi constaté des éléments en train de retirer une arme à un militaire à bord de son véhicule, se rendant en ville.

Au QG du CNRD (conseil national pour le rassemblement et le développement), situé non-loin du palais du peuple où doit se tenir une importante rencontre entre la junte et le Gouvernement déchu, un autre reporter d’Africaguinee.com a pu remarquer un grand dispositif sécuritaire.

Africaguinee.com