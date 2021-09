Cellou rassure le colonel Doumbouya : « il peut compter sur notre soutien… »

CONAKRY-La réaction de Cellou Dalein Diallo était attendue suite au coup d’Etat du dimanche 05 août qui a renversé Alpha Condé du Pouvoir.

Dans une déclaration faite ce lundi 6 septembre 2021, le principal opposant au président déchu et ses soutiens ont rassuré la junte : « le CNRD peut compter sur le soutien de l’ANAD dans l’effort qui vise à construire une démocratie apaisée dans notre pays », ont-ils annoncé.

"Le 5 Septembre 2021 est un jour qui consacre la victoire de notre peuple et l’échec du régime dictatorial d’Alpha Condé. Il porte l’espérance d’un nouveau départ pour notre nation.

En effet, notre armée, représentée par le Comité National du Rassemblement et du Développement (CNRD), dans un sursaut patriotique, a posé un acte historique qui parachève le combat mené par l’Alliance Nationale pour l’Alternance Démocratique (ANAD) et les autres forces vives du pays éprises de justice et de démocratie.

L’ANAD prend acte de la déclaration de prise de pouvoir du CNRD. Les motifs qui fondent son action salvatrice et leur finalité se confondent avec les aspirations de l’ANAD que sont le rassemblement de notre nation, la refondation de notre État, la lutte contre la corruption et l’impunité.

C’est pourquoi le CNRD peut compter sur le soutien de l’ANAD dans l’effort qui vise à construire une démocratie apaisée dans notre pays.

C’est l’occasion de rendre hommage à tous les Guinéens de l’intérieur comme de l’extérieur dont la mobilisation a contribué à la chute de cette dictature et d’honorer la mémoire de ceux qui ont consenti le sacrifice ultime pour l’avènement du 5 Septembre 2021. Aux blessés, aux détenus, à tous ceux qui ont souffert de la répression de ce pouvoir, la nation leur doit aussi reconnaissance et soutien.

L’ANAD tient également à saluer tous ceux qui, à travers le monde et au nom des valeurs démocratiques ont, sous diverses formes, accompagné et soutenu son combat.

L’ANAD exhorte le CNRD à inscrire dans ses responsabilités prioritaires la mise en place

d’institutions légitimes capables de mettre en œuvre les réformes pouvant conduire rapidement le pays à la réconciliation nationale et à l’instauration de l’État de droit".

Conakry, le 06/09/2021

L’ANAD