Guinée : les premières grandes décisions du colonel Mamady Doumbouya

CONAKRY- Ce sont les premières grandes décisions du colonel Mamady Doumbouya, le président du CNRD.

Dans son communiqué numéro 2 lu ce dimanche 5 septembre 2021, à la télévision nationale, le nouvel homme fort de Conakry, annonce l’instauration d’un couvre-feu à partir de 20H Jusqu'à nouvel ordre.

Tous les anciens ministres sont convoqués demain au palais du peuple à une rencontre, à 11h. Autres décisions, les Gouverneurs de régions sont remplacés par les commandants de région. Africaguinee.com vous propose ci-dessous l’intégration des décisions prises ce soir par le CNRD.

"Le CNRD (comité national de Rassemblement et de développement) confirme la dissolution du Gouvernement et de l’Assemblée nationale. A partir de ce jour, les secrétaires généraux des départements ministériels assureront les charges courantes.

Les Gouverneurs de régions sont remplacés par les commandants de région, les préfets et sous-préfets aussi par le commandant d’unité de la plus grande localité. Les ministres sortants et les anciens présidents des institutions sont conviés demain à 11H, à une rencontre au palais du peuple. Tout refus de se présenter sera considéré comme une rébellion contre le CNRD.

Le CNRD appelle les fonctionnaires à reprendre le travail dès ce lundi. Toutes les dispositions seront prises pour assurer la sécurité des citoyens ainsi que leurs biens. Il est demandé à toutes les unités de l’intérieur de garder la sérénité et d’éviter les mouvements vers Conakry. Les unités mobiles de gendarmerie routière et de la police doivent veiller sur le respect de ces mesures.

Par ailleurs le couvre-feu est instauré à partir de 20h sur toute l’étendue du territoire nationale, ce jusqu’à nouvel ordre.

En informations complémentaires, nous assurons la communauté nationale et internationale que l’intégrité physique et moral de l’ancien président n’est pas engagée. Nous avons pris toutes les mesures pour qu’il ait accès à des soins de santé, mais également qu’il soit en contact avec ses médecins.

Tout se passera bien, au moment venu, on fera des communiqués".