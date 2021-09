Conakry : confusion sur les tirs à Kaloum, des témoins racontent…

CONAKRY- Alors que la confusion règne sur l’origine des coups de feu, entendus ce dimanche 05septembre 21, dans la commune de Kaloum, les citoyens vivent dans la psychose. Africaguinee.com a recueilli quelques témoignages de certains habitants qui racontent la peur qu’ils vivent.

« Nous entendons des coups de feu depuis pratiquement 7h30 au moment où je commençais à vendre mon riz comme d'habitude. Nous avons attendu un peu pour comprendre ce qui se passe, mais les tirs ont continué de plus bel. De là où nous sommes, nous n'avons pas vu de militaires, mais c'est comme si les tirs venaient du côté de la Banque centrale jusqu'au boulevard Diallo Tely et un peu vers le port.

J'ai plié mes bagages et fait rentrer le riz dans la cour. C'est depuis ma véranda que je sers mes clients qui sont des ouvriers pour la plus part. Certains étaient dans des bâtiments en chantier pour des travaux mais tout le monde est descendu. Ça continue à tirer mais de façon sporadique », témoigne M. habitante de Kaloum.

A.S libraire, n’a pas pu faire son sport matinal ce dimanche, empêché par les salves de tirs.

« Nous avons vu quelques militaires passer par ici. Eux ne tiraient pas et ils n'avaient pas d'armes. Mais au même moment, ça tirait un peu plus loin de nous. Des amis nous ont rapporté avoir vu des militaires vers l'Église et le palais des Nations. C'est comme si, ils quadrillaient une zone. C’est la confusion pour le moment », confie cet autre citoyen de Kaloum.

« On entend des salves, nous sommes terrées à la maison, on ne sait vraiment pas ce qui se passe », témoigne dame M.S une autre habitante de Kaloum.

Pour le moment, il n’y a aucune réaction officielle sur l’origine de ces incidents. Des vidéos amateurs postés sur les réseaux sociaux ont montré plusieurs militaires à bord de pick-ups sur l’avenue de la République.

Affaire à suivre…

