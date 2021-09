Colonel Mamady Doumbouya : "Nous ne referons pas les erreurs de nos prédécesseurs..."

CONAKRY- C’est un appel à l’union que vient de faire le colonel Mamady Doumbouya ! Le nouvel homme fort de la Guinée vient de briser le silence après son coup de force qui a renversé Alpha Condé, au pouvoir depuis 2010.

‘’ Nous ne referons pas les erreurs de nos prédécesseurs. J’en appelle à l’Unité de toute l’armée guinéenne. Nous allons mettre de l’ordre (…), et nous sommes venus pour répondre à l’appel de la population guinéenne et pour restaurer la démocratie. Pour l’instant je demande à tous les militaires de rejoindre ce mouvement patriotique. Je rassure que le président Alpha Condé est actuellement en lieu sûr et il a même rencontré son médecin’’ a confié le colonel Mamady Doumbouya à la tête des Forces spéciales.

Et de poursuivre : ‘’Pour l’instant nous sommes en train de mettre de l’ordre. Nous avons dissous le gouvernement et les institutions de la république. Nous ne sommes pas venus au pouvoir pour nous éterniser’’ a-t-il indiqué.

Nous y reviendrons !

