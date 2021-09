Résultats du BEPC : Koubia relève le défi cette année…

KOUBIA-Alors qu’elle avait enregistré zéro admis l’année dernière au brevet d’étude du premier cycle (BEPC), la préfecture de Koubia, a relevé le défi pour la session 2021.

Cette petite agglomération située dans la région de Labé a inversé la tendance, en enregistrant 45 admis au brevet sur 248 candidats. Ce chiffre n’est certes pas un record, mais pour une préfecture qui n’avait eu aucun admis l’année précédente, c’est déjà beaucoup. Élèves et encadreurs semblent avoir fait un sursaut de conscience.

« Contrairement à l’année dernière au brevet où on n’avait eu zéro admis, cette année Dieu merci, nous avons eu 45 admis sur les 248 qui ont eu à faire le BEPC à Koubia. L’entrée en 7ème, nous avons eu 718 admis sur les 1026 candidats ayant affronté l’examen », a expliqué M. Fara Kamano le directeur préfectoral de l’éducation.

Fier du résultat obtenu cette année dans sa préfecture, il a salué les efforts fournis et a invité les encadreurs et les élèves à redoubler encore d’efforts pour booster ce résultat dans la préfecture pour les années à venir

« Franchement des efforts ont été conjugués à tous les niveaux et c’est ce qui a produit ce résultat. Il y’a de quoi remercier les autorités à tous les niveaux, les partenaires, les parents d’élèves et ces 45 admis », s’est-il réjoui.

Toutefois, au baccalauréat les chiffres sont moins bonnes. Toute la préfecture n’a eu que deux admis. « C’est au bac où le bât blesse. Là on avait 73 candidats dont 53 en sciences sociales et 20 en sciences mathématiques, mais on n’a eu que 2 admis (en sciences maths), les sciences sociales n’ont eu aucun admis », a indiqué M. Fara.

Thierno Oumar Tounkara

Pour Africaguinee.com