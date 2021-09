Sihaco : Le comité d’organisation reçu par le président de l’Assemblée nationale

CONAKRY-En prélude à la tenue de la 3ème édition du Salon des infrastructures de l'Habitat et de la construction (Sihaco), prévue du 9 au 13 novembre à Conakry, le comité d’organisation a été reçu en audience, ce vendredi 3 septembre 2021, par le président de l’Assemblée nationale, l’honorable Amadou Damaro Camara.

La délégation du comité d’organisation était composée de M. Mohamed Lamine Souaré PDG du Centre international guinéen d'expositions (Cigex), du commissaire général Malick Koly et de Mme Maria Diané, chargée des relations extérieures du Sihaco

Au sortir de l’audience, le commissaire général Malick Koly a exprimé sa satisfaction. “C’est un honneur d’être reçu par le président de l’Assemblée Nationale et cela nous rassure. Nous étions venus le rencontrer dans le cadre des préparatifs du Salon. Le Sihaco est une vitrine étatique qui fait la promotion du pays. On se devait de venir rencontrer le président de l’Assemblée pour lui expliquer l’initiative, échanger avec lui pour avoir ses conseils. Étant convaincu de ce genre de plateforme qui se passe dans le monde, le président de l’Assemblée Nationale a bien voulu nous soumettre les bonnes démarches à suivre. C’est à dire impliquer toutes les parties prenantes pour ne pas que les uns et les autres soient frustrés en terme d’organisation pour la réussite de cette 3e édition”, a indiqué M. KOLY

Cette 3ème édition du Sihaco est placée sous le thème : ‘’Le renforcement du partenariat public-privé dans le secteur de la construction en Guinée’’. Le Sihaco vise à favoriser la compétitivité de la filière en vue d’en faire un secteur solide et contribuer par la même occasion à la diversification de l’économie nationale.

Considéré comme une vitrine d’échanges d’expériences, de conclusion de partenariats et d’établissement des relations d’affaires, le SIHACO est une étape importante dans la mise en valeur du secteur de l’immobilier en Guinée en vue de permettre l’amélioration efficace du cadre de vie des populations.

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 669 91 93 06