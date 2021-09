Obsèques de Zénab Kassory : La marque de la Pharmacie Centrale de Guinée

CONAKRY-Décédée le 21 août aux États-Unis des suites d'une longue maladie, Zenab Kassory Fofana, la fille du Premier ministre guinéen a été inhumée ce vendredi 3 septembre 2021, à Forécariah.

Bien que le Chef du Gouvernement guinéen, Dr. Ibrahima Kassory Fofana, avait souhaité dans un communiqué, que les funérailles se fassent dans la plus grande intimité familiale, compte tenu du contexte sanitaire difficile que traverse le pays, beaucoup de citoyens se sont mobilisés.

Certains étaient inquiets quant au respect des consignes sanitaires. Mais comme toujours, en tant qu’entreprise citoyenne au service de la population, la Pharmacie Centrale de Guinée, (PCG SA) était là, avec ses équipes, jouant son rôle avec professionnalisme.

D’abord, à l’hôpital Sino guinéen où a eu lieu la cérémonie de la levée du corps en présence du Chef de l’Etat Pr Alpha Condé, la Pharmacie Centrale de Guinée a marqué sa présence en distribuant des kits sanitaires.

A Forécariah où l'enterrement a eu lieu, une équipe dynamique de la PCG SA a été déployée pour veiller et assurer le respect de toutes les mesures sanitaires.

De l’installation des diffuseurs automatiques de lavage de mains partout, à la distribution des flacons de solutions hydro alcooliques et masques aux invités, la PCG SA, a convaincu et rassuré tous ceux qui étaient venus compatir aux douleurs du Premier ministre et accompagner sa fille aînée à sa dernière demeure. Au point qu’un député a lâché :

« Franchement merci à la PCG SA. Vous avez tellement assuré qu’on peut dire qu’il y’a eu zéro risque. »

Conformément à la volonté politique de Mr. le Président de la République, dans le cadre de la production locale des produits de santé, la Pharmacie Centrale de Guinée a lancé la production et la commercialisation d’une solution hydro alcoolique appelée PHARMASOL, pour lutter contre la Covid-19, Ebola et les maladies des mains sales.

Cette solution hydro alcoolique fabriquée selon les consignes de l’OMS (organisation mondiale de la santé), est appréciée par tous les partenaires de la centrale par rapport à sa qualité.

Elle a contribué et continue de limiter considérablement les cas d’infection liée à la Covid-19. En témoigne cette prestation du jour en images…