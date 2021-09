Guinée : Voici pourquoi le Conseil des ministres n’a pas repris ce jeudi...

CONAKRY- Le conseil des ministres qui étaient censé reprendre ce jeudi 2 septembre 2021, n’a finalement pas eu lieu. Mais pourquoi donc ?

Interpelé sur la question, le porte-parole du Gouvernement, nous a indiqué la raison. Selon Tibou Kamara, c’est : « par solidarité avec le Premier ministre, de retour au pays, occupé à préparer les obsèques de sa fille aînée. »

Rentré fraîchement de vacances, le Président Alpha Condé , avait pourtant paru pressé. Mardi 31 août 2021, le lendemain de son retour, il avait effectué un contrôle inopiné dans plusieurs ministères. Le constat était peu reluisant.

Au ministère du Budget, le constat a révélé six absences, contre neuf à l'Économie et des Finances et trois absences au ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation trois (3) absences. Et ironie du sort : Tous les ministres des départements qu’il avait visités l’avaient « faussé compagnie » pour diverses raisons.

« Irrité », par ces absences qu’il avait d’ailleurs condamnées, le Chef de l’Etat avait annoncé que des dispositions allaient être prises en Conseil des ministres.

“Je vois que c'est la récréation. Nous allons régler ça au conseil des ministres”, avait brièvement déclaré le président de la République.

Africaguinee.com