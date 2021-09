Dégradation des routes : le calvaire des usagers au marché de Sonfonia Gare…

CONAKRY- A voir l’état de certaines voiries à Conakry, on ne se croirait pas dans une capitale. La dégradation de la chaussée en cette période hivernale est arrivée à un seuil critique. Au point que les usagers éprouvent de plus en plus de difficultés à circuler.

C’est le cas par exemple au marché Sonfonia Gare. Là, on ne parle quasiment plus de nids de poules, mais plutôt de trous béants ouverts au beau milieu de la chaussée. La conséquence de cela : ce sont des embouteillages monstres qui se créent chaque jour, surtout pendant les heures de pointes et des accidents de circulation.

La boue et la poussière sont devenues le quotidien des citoyens au marché de Sonfonia Gare situé sur la route le Prince dans la commune de Ratoma. Alpha Issagha Bah habitant du quartier de Sonfonia Gare, décrit leur souffrance au quotidien.

"Nous souffrons énormément ici à cause de la dégradation de la route. Il y a des nids de poule partout sur la chaussée. Tous les engins sont obligés de dévier ces trous et cela crée des embouteillages énormes au niveau du marché ici. En plus de ça, les citoyens n'acceptent pas d'utiliser le pont métallique pour traverser la route. Il y a des risques énormes d'accidents mortels parce que les citoyens refusent de quitter sur la route. Les vendeuses ont complètement envahi la chaussée. Nous demandons aux autorités non seulement de venir réparer la route au niveau du marché de Sonfonia ici mais aussi de dégager tous les vendeurs et vendeuses qui sont installés sur la route. Ici, il n'y a plus de passage pour les piétons. Il faut que les autorités règlent cette situation", interpelle ce citoyen rencontré au marché.

Conducteur de moto taxi à Sonfonia gare, Mohamed Cissé explique qu’à cause de la dégradation de la route, il n’arrive pas à rouler convenablement. Il raconte le calvaire auquel il est confronté au quotidien sur cette voie.

"A cause de la dégradation de la route au niveau du marché ici, nous n'arrivons plus à circuler normalement. Nous engueulons avec des passagers en longueur des journées ici à cause du mauvais état de la route. (…) Un jour ne passe pas sans qu’un accident ne se produise ici. Nous demandons aux autorités de nous aider à réparer les trous béant sur la chaussée, au niveau du marché de Sonfonia Gare", plaide Mohamed Cissé.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

