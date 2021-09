Bamako : Mustafa Levent Adali DG d’Alport Conakry reçu en audience par le Premier Malien Choguel MAIGA

BAMAKO- Le Directeur Général de la société Alport Conakry, Mr. Mustafa Levent Adali, accompagné d’une forte délégation, a été reçu en audience à Bamako par le Premier Malien Choguel Kokalla MAIGA. Cette visite s’inscrivait dans le cadre de l’offensive commerciale enclenchée par la Société Alport Conakry.

Lors de ce déplacement, Mr. ADALI et sa suite ont bénéficié d’un accueil chaleureux de la part du chef du Gouvernement malien de la transition. Cette audience a été ponctuée par des échanges riches entre M. Maiga et ses hôtes.

Émerveillé par les explications du Directeur Général d’Alport concernant les différentes activités du Groupe Albayrak et surtout l’évolution des travaux de modernisation du Port de Conakry par la société Alport, le Premier ministre malien n’a pas caché ses sentiments. C’est pourquoi témoignera-t-il :

« Le succès de la Turquie ces dernières années est dû à la politique de respect de souveraineté des pays, leur modèle social et leur approche pragmatique. Ils viennent voir les problèmes et ils aident à les résoudre’’, a-t-il indiqué. Choguel Kokalla MAIGA se dit favorable à toutes les initiatives visant à booster le transit des marchandises en provenance et destination du Mali dans l’intérêt des deux peuples.

De son côté, au nom de Mr. Mustafa Levent Adali, le Directeur Général, Monsieur Ousmane SAVANE Directeur Commercial et Exploitation d’Alport Conakry a exprimé son sentiment de satisfaction d’avoir été reçu en audience par le Premier ministre malien.

‘’D’abord, c’est un sentiment de satisfaction. Nous remercions le Ministre du Développement Rural de nous avoir facilité cette audience avec le Premier Ministre et qui a porté l'intérêt du Mali devant. Nous voyons l’ambition pour lui de faire avancer le Mali, l'opportunité d’investir au Mali et de tisser plusieurs relations de partenariats avec le gouvernement malien.

Albayrak est un Groupe qui a plus d’une trentaine de sociétés avec plus de 20.000 employés dans le monde qui évoluent dans les secteurs de l’industrie, de l’agriculture, de la logistique, du transport et de la construction.

Albayrak va collaborer avec le gouvernement Malien pour faire une convention cadre d’un partenariat pour la continuité des activités et pour l’intérêt réciproque des deux pays à savoir : la Turquie et le Mali’’, a-t-il assuré.