Siguiri : des interrogations sur la mort de cinq membres d’une même famille…

SIGUIRI-Un fait tragique s’est produit dans un secteur de la commune urbaine de Siguiri. Cinq personnes d’une même famille dont trois enfants ont perdu la vie après avoir consommé de la bouillie. Ils ont trouvé la mort après des vomissements associés de diarrhée.

« J’ai reçu un appel du procureur Amiata Kaba m'informant de la mort globale de 4 personnes à Sèrèkôrôdji (une cinquième personne a succombé plus tard, ndlr). Directement, je me suis rendu sur les lieux avec des officiers de la police judiciaire. Arrivés, on a trouvé qu'il y a personnes décédées dans une même famille.

Trois des victimes sont des enfants âgés de 6, 4 et 2 ans. Les 3 enfants sont de même père et de même mère. Toutes les victimes ont consommé le même aliment. Une bouillie préparée par leur propre mère. Quand elle a fini de préparer la bouillie, elle l’a déposé au salon comme d’habitude. Ensuite, elle est partie avec son époux Nanamoudou Sangaré au champ.

Les enfants ont consommé cette bouillie. On ne sait pas si c’est quelqu’un qui a mis une substance toxique dans la bouillie ou qu’est-ce qui s’est passé. Ce qui est sûr, ils sont tous décédés après des vomissements associés à la diarrhée, qui ne peut se faire sans une infection », a expliqué Dr. Abdoulaye Bachir Condé, médecin légiste en service aux urgences de l'hôpital préfectoral de Siguiri.

Pour le moment, les enquêtes se poursuivent pour déterminer les causes exactes de cette tragédie.

Depuis Siguiri, Diarra Sidibé

Pour Africaguinee.com