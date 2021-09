Rentrée scolaire : La Banque Islamique de Guinée (BIG) lance la campagne "Financement Scolaire"

CONAKRY-Soucieuse d’accompagner sa clientèle à l’orée de la prochaine rentrée scolaire, la Banque Islamique de Guinée (BIG), a lancé ce mercredi 1er septembre 2021, sa campagne dénommée "Financement Scolaire".

Ce Financement vise à faciliter aux parents d’élèves la préparation de la prochaine rentrée des classes. Avec cette campagne, les salariés clients de la BIG peuvent bénéficier jusqu’à 10.000.000 de francs guinéens à un taux de 0%sur 10 mois.

"En lançant ce Financement, la Banque Islamique n'a pas eu pour ambition de gagner de l'argent. Au contraire, l'objectif visé est d'aider nos clients salariés à pouvoir réussir la rentrée scolaire de leurs enfants. La Banque Islamique de Guinée s'est fixée comme objectif d'aider ses clients dans les moments difficiles où ils ont besoin d'accompagnement. Avec ce Financement de "rentrée scolaire", nous donnons jusqu'à 10.000.000 Gnf à notre client sans prendre aucun profit ni aucun intérêt. Tout ce que la Banque fait supporter aux clients, c'est les frais de dossiers qui s'élèvent à 140.000 Gnf. La durée du remboursement peut aller jusqu'à 10 mois à un taux de 0%", a expliqué le Directeur d'exploitation de la Banque Islamique de Guinée.

Conditions d’éligibilité…

Cette offre est toutefois soumise à des conditions d'éligibilité, a précisé M. Alpha Ibrahima Sory Diallo. Pour bénéficier de ce produit, il faut être un client salarié et que le salaire soit domicilié à la Banque Islamique de Guinée, fournir la documentation exigée constitué du formulaire de signature pour le financement.

Si le salarié est du privé, là il faut le contrat de travail et la domiciliation de son salaire dans les livres de la BIG. S’il s’agit d’un fonctionnaire d'État, il faut présenter l'arrêté d'engagement et la domiciliation du budget.

D’où est venue l'idée de lancer cette campagne ?

"Nous avons compris qu'à l'ouverture des classes, plusieurs parents ont des difficultés. Parce qu'il faut acheter la tenue pour les enfants, il faut payer les fournitures scolaires, il faut payer les frais de scolarité de plusieurs mois. Donc cela fait beaucoup de charges pour les parents qui ont plusieurs enfants. Mieux, nous savons tous qu'actuellement la vie est chère, tous les prix augmentent, l'inflation est là. C'est à cause de toutes ces difficultés que nous avons décidé d'aider nos clients" a expliqué le Directeur d'exploitation de la Banque Islamique de Guinée.

Pour plus d'informations, rendez-vous dans toutes nos agences à Conakry (Nafaya, Madina, Constantin, Lambangni et Cimenterie) et à l’intérieur du pays (Kindia, Mamou, Boké, Labé et Kankan) pour souscrire à ce Financement.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com