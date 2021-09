Port de Conakry : Grande offensive commerciale de la société Alport Conakry

La société Alport Conakry, filiale du Groupe Albarak et la Société des Grands Moulins du Mali, ont signé un important accord à Bamako, pour le passage de 300 milles tonnes de marchandises, par le port de Conakry. Cette signature a eu lieu en présence de Monsieur Modibo Keita, Ministre du Développement Rural, Directeur de la Représentation du Groupe Albayrak au Mali.

Dans son propos, le représentant d’Alport Guinée au Mali, a demandé aux opérateurs économiques du Mali de passer par le Port de Conakry. Par Ailleurs, Alport à travers le Port de Conakry est la principale plateforme logistique, par laquelle la République de Guinée réalise 90% de ses échanges commerciaux avec le monde.

Toutefois, il est à signaler que la mission d’Alport Conakry est de capter des investissements nécessaires à la modernisation et au développement harmonieux du Port de Conakry. D’ailleurs, c’est exactement l’une des causes de cette signature de convention de partenariat avec les Grands Moulins du Mali. Le but est de faire en sorte que des investisseurs puissent stimuler les affaires portuaires aux profits du Mali et de la Guinée.

Cette convention permettra la concrétisation du projet de réalisation du Port sec de Kankan en République de Guinée. Pour cela, Christian Dial Directeur Général Adjoint des Grands Moulins du Mali exhorte la partie Guinéenne à mettre l’accent sur l’exécution effective des du Port sec de Kankan. Il dira également que le seul défi majeur reste la construction du ‘’Port sec de Kankan ‘’, qui selon lui, va certainement donner un autre élan aux objectifs de la convention signée.

A son tour, Bengaly Coulibaly, directeur des Achats des grands Moulins du Mali, a affirmé qu’il « faudra sceller ce partenariat entre Grands Moulins du Mali et la société Alport Conakry », dans le but de multiplier le trafic entre les autorités portuaires.

De son côté, le Directeur Général d’Alport a affirmé que ce partenariat entre dans le cadre d’une option gagnant-gagnant entre les Grands Moulins du Mali et Alport Conakry. Il permettra également une ouverture entre les deux parties, a-t-il assuré.

Monsieur ADALI a dédié cet accord qu’il qualifie de victoire à son Directeur Commercial Monsieur Ousmane SAVANE qui n’aménagé aucun n’effort pour la réussite de cet accord.