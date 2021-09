Baadiko jette un pavé dans la mare : "Il n'y a pas de chantiers ni de projets au Foutah…"

CONAKRY- L’opposant Mamadou Bah Bâdikko a jeté un pavé dans la mare ce jeudi 2 septembre 2021, en marge du vote de la Loi de finance rectificative 2021.

Dans sa prise parole lors de la plénière, le leader du parti Union des Forces Démocratiques (UFD) s’est d’abord interrogé sur le budget alloué à la présidence.

« En réalité, nous avons deux chapitres : la présidence de la République tout court avec un budget rectifié de 669 milliards 355 en page 20 et nous avons en page 29 autres dépenses de la présidence de la République, ce qui nous fait au total 1044 milliards (…) ces dépenses ont augmenté de 51.3% », a interpelé le député devant le ministre du Budget.

Mamadou Bah Badikko s’est aussi insurgé contre l’état désastreux des infrastructures routières et l’arrêt des projets en cours.

Lire aussi- Hausse du budget de la Présidence : Cellou Dalein met « le pied dans le plat »

« Lors des travaux en commission, on a entendu beaucoup de députés déplorer l'état des routes du côté de N'zérékoré, Yomou, Lola, Beyla, Kankan, Conakry et surtout la catastrophe que représente la fameuse route nationale N°1 Coyah-Dabola. De nombreux députés ont dénoncés les travaux arrêtés. Ces routes deux ans après leurs livraisons, ne servent plus à rien et des entrepreneurs véreux à qui on attribue toujours les mêmes marchés. Ça été dénoncé.

Mais moi ce j'ai trouvé très curieux : je n'ai entendu un seul député du Foutah se plaindre. Je me suis demandé pourquoi ? La réponse est toute simple : Le Foutah n'a aucun problème de projets abandonnés ou de projets arrêtés. Puisque le Foutah n'a aucun projet en route. Il n'y a pas de chantiers ni de projets au Foutah », a dénoncé l’opposant.

A suivre...

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com