Alpha Condé s’entretient avec l’Émir du Qatar : ce que les deux dirigeants se sont dit…

CONAKRY-Le Président guinéen, Alpha Condé a eu une conversation téléphonique avec l'Émir du Qatar, Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad al-Thani, a appris Africaguinee.com.

Selon nos informations, l’entretien qui a eu lieu mardi soir était axé sur des questions d'intérêt commun. Lors de cet échange téléphonique, les deux dirigeants, ont passé en revue les perspectives de coopération entre Conakry et Doha, et les moyens de les renforcer et de les développer.

En 2017, l’Émir du Qatar avait effectué une visite à Conakry. A l’époque, la Guinée et le Qatar avaient signé des accords et des protocoles d'ententes sur le renforcement de la coopération entre les deux pays, en particulier dans les domaines de l'énergie, de l'économie, de l'investissement et de la sécurité alimentaire.

Africaguinee.com